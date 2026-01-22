Colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un garage del quartiere Vomero, in piazza degli Artisti.
Colonnine per auto elettriche abusive nel garage al Vomero, scoperto il furto di corrente
Durante un’ispezione nei locali dell’autorimessa, i militari, col supporto della polizia locale, hanno rilevato che l’energia che illuminava il garage era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi. Agganciate abusivamente anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva.
Per i tre titolari, denunciati, non solo corrente gratuita ma anche un guadagno doppiamente illecito. Dal sopralluogo è emerso, inoltre, che tutta la struttura fosse senza scia e non avesse un’insegna autorizzata, un passo carrabile.
1770 euro il bilancio delle sanzioni e sospensione dell’attività.