Colonnine per auto elettriche abusive nel garage al Vomero, scoperto il furto di corrente

Di Nicola Avolio
Colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente: è quanto hanno scoperto i carabinieri in un garage del quartiere Vomero, in piazza degli Artisti.

Durante un’ispezione nei locali dell’autorimessa, i militari, col supporto della polizia locale, hanno rilevato che l’energia che illuminava il garage era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi. Agganciate abusivamente anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva.

Per i tre titolari, denunciati, non solo corrente gratuita ma anche un guadagno doppiamente illecito. Dal sopralluogo è emerso, inoltre, che tutta la struttura fosse senza scia e non avesse un’insegna autorizzata, un passo carrabile.

1770 euro il bilancio delle sanzioni e sospensione dell’attività.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

