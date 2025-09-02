PUBBLICITÀ

Ha acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro e ha centrato il premio massimo previsto da 5 milioni. È successo a Senigallia, in provincia di Ancona. Si tratta di una delle vincite più alte dell’anno.

Colpaccio al Gratta e Vinci, compra un biglietto da 20 euro e ne vince 5 milioni

Il tagliando vincente del “Maxi Miliardario New” è stato acquistato presso un bar/ricevitoria all’interno del centro commerciale “Il Molino Shopping Center” in via Abbagnano Nicola, 7. Il bar in questione si chiama “Bar Sogno”: un nome, una garanzia per il fortunato vincitore che intascherà il sostanzioso premio.

“Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui”, ha raccontato Fabio Santilli, titolare del bar ad Agimeg. “Il cliente non è passato dal bar, perché per queste cifre ci sono modalità di riscossione specifiche, ma sono felicissimo”, ha aggiunto emozionato.

“Questo locale esiste dal 2014, l’ho rilevato nel 2019 e nel 2020 ho introdotto i Gratta e Vinci. È la vincita più alta di sempre qui e sono emozionato solo al pensiero: mi sembra incredibile che 5 milioni siano passati dalle mie mani. Credo molto in questa attività che porto avanti insieme a mia figlia, mi auguro che possano esserci altre vincite importanti”, ha detto ancora.

Le vincite superiori ai 10mila euro seguono delle regole particolari. Il tagliando vincente va presentato o inviato all’Ufficio premi Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario 56/D, a Roma, oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. In questo secondo caso, la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.