Colpi di pistola a Marianella, ferito il figlio del boss Lo Russo

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Ha una parentela eccellente l’uomo ferito la scorsa notte a Marianella. Si tratta di Vincenzo Lo Russo, figlio del boss Domenico dell’omonimo gruppo dei ‘capitoni’ di Miano. La segnalazione è avvenuta la scorsa notte intorno all’una quando i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli.

Poco prima il 33enne napoletano si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola. La vittima era rimasta ferita al braccio sinistro, alle gambe e nel basso schiena. Il 33enne non è in pericolo di vita ma resta in osservazione in attesa di un intervento chirurgico.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima sia stata ferita in un tentativo di rapina in una zona del quartiere Marianella. Il sopralluogo dei carabinieri ha dato esito negativo. Indagini in corso per verificare veridicità di quanto raccontato considerate anche le parentele dell’uomo.

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Spari tra Mugnano e Calvizzano, chi è il 34enne gambizzato

Giovedì pomeriggio i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli sono intervenuti a via Mugnano-Calvizzano per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Poco prima e per cause in corso di accertamento Nicola Migliaccio, già noto alle forze dell’ordine mentre era a bordo della propria auto sarebbe stato sparato da un individuo.