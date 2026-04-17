Spari tra Mugnano e Calvizzano, chi è il 34enne gambizzato

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Giovedì pomeriggio i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli sono intervenuti a via Mugnano-Calvizzano per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Poco prima e per cause in corso di accertamento Nicola Migliaccio, già noto alle forze dell’ordine mentre era a bordo della propria auto sarebbe stato sparato da un individuo. La vittima 34enne veniva colpita alla gamba sinistra. Trasferito nel pronto soccorso, Migliaccio non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell’evento e la sua matrice.

Colpi di pistola a Marianella, ferito il figlio del boss Lo Russo

Ha una parentela eccellente l’uomo ferito la scorsa notte a Marianella. Si tratta di Vincenzo Lo Russo, figlio del boss Domenico dell’omonimo gruppo dei ‘capitoni’ di Miano. La segnalazione è avvenuta la scorsa notte intorno all’una quando i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli.

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Poco prima il 33enne napoletano si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola. La vittima era rimasta ferita al braccio sinistro, alle gambe e nel basso schiena. Il 33enne non è in pericolo di vita ma resta in osservazione in attesa di un intervento chirurgico.