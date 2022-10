Colpito da infarto per strada, salvato dai passanti e dall’equipe del 118

Attimi di paura, egregiamente affrontati dall’equipaggio del 118 della postazione Aeroporto, che ha salvato la vita ad un uomo in arresto cardiaco. A renderlo noto è la pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘ con un post.

Il post di Nessuno tocchi Ippocrate sul salvataggio del 118

“Ore 10.48 la centrale operativa allerta l’ambulanza 118 postazione aeroporto per un codice rosso a viale comandante Umberto Maddalena. Persona in arresto cardiaco, i presenti stanno facendo il massaggio cardiaco. All’arrivo sul target l’equipaggio continua il protocollo: massaggio, scarica, adrenalina ventilazione. Il paziente ritorna a vivere. Ore 11.13 arrivo al Cardarelli. Equipaggio: Medico, Liliana Di Costanzo; Inf. Martinelli; Aut Pignatelli”

Le dichiarazioni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“Voglio esprimere il mio sincero apprezzamento per la straordinaria professionalità e per la tempestività con la quale l’equipaggio del 118 della postazione Aeroporto (medico Liliana Di Costanzo, infermiere Martinelli, autista Pignatelli) è intervenuto in soccorso di un uomo in arresto cardiaco in viale Umberto Maddalena. La chiamata per il soccorso è arrivata alle 10.48 di questa mattina e in soli 25 minuti l’equipaggio è giunto sul posto. Dopodiché, ha effettuato il massaggio cardiaco, con scarica di adrenalina, riportando in vita il paziente che alle 11.13 era già ricoverato all’ospedale Cardarelli. Davvero una bella dimostrazione delle capacità del personale medico del 118. Che, quando non viene ostacolato da fattori esterni – come le continue aggressioni oppure la sosta selvaggia – riesce a compiere il proprio dovere alla perfezione, salvando vite umane”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.