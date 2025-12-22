PUBBLICITÀ
Colpo ai narcos dei Di Lauro, nei guai il ras Cortese e il figlio

Redazione Internapoli
Giovanni Cortese alias 'o Cavallaro
Pasquale Apicella avrebbe tenuto in mano le redini del clan dei Casalesi, in particolare delle famiglie Schiavone e Bidognetti, alleandosi con la cosca dei Di Lauro nel traffico di droga. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, questa l’accusa per il 57enne che oggi è stato arrestato dai carabinieri di Casal di Principe su ordine del Gip del tribunale di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Dda partenopea.

I provvedimenti cautelari hanno riguardato anche altre 4 persone già detenute, tra cui Giovanni e Mario Cortese, padre e figlio. Entrambi sono ritenuti vicini al clan di Secondigliano e avrebbero fornito la cocaina ad Apicella. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato 1 chilo di droga.

Accordo tra clan

I reati contestati a vario titolo agli indagati sono l’associazione camorristica, con l’aggravante mafiosa, la tentata estorsione, la truffa, il traffico di droga e il trasferimento fraudolento di valori.

Secondo le indagini Apicella sarebbe il riferimento sul territorio delle fazioni Bidognetti e Schiavone. Il 57enne è infatti cognato dei fratelli Cantiello, Salvatore e Vincenzo, entrambi da anni detenuti, storici luogotenenti di Francesco Bidognetti passati poi con gli Schiavone.

Racket e truffe, preso il reggente delle fazioni Bidognetti e Schiavone

