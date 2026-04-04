Colpo al clan, arrestato il superboss Roberto Mazzarella

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È stato arrestato nella notte a Vietri sul Mare Roberto Mazzarella, ritenuto a capo dell’omonimo clan attivo a Napoli e provincia. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Il 48enne, inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell’Interno, era irreperibile dal 28 gennaio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della DDA. Nei suoi confronti pendeva un’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

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Il superboss è stato individuato all’interno di una villa di lusso sulla costiera amalfitana. Al momento del blitz non ha opposto resistenza ed era insieme alla moglie e ai due figli. All’operazione hanno preso parte anche lo Squadrone “Cacciatori di Calabria”, le Api del gruppo di Napoli e una motovedetta della Capitaneria di porto di Salerno, impegnata nel controllo dello specchio d’acqua circostante.

Nel corso della perquisizione all’interno della struttura, i militari hanno sequestrato tre orologi di lusso, circa 20mila euro in contanti, documenti falsi, telefoni cellulari e appunti manoscritti ritenuti riconducibili a una possibile contabilità, ora al vaglio degli inquirenti.