Colpo grosso a Scafati, compra un Gratta e Vinci da 25 euro e si porta a casa un milione

La fortuna fa tappa al bar – tabaccheria Rispoli di via Sant’Antonio Abate. Un milione di euro, vinti con un Gratta e Vinci da 25 euro della serie “Vip”, ha trasformato una giornata qualunque in un evento da ricordare.

Il colpo grosso è stato messo nella ricevitoria storica di contrada Cappelle, punto di riferimento per residenti e pendolari tra Scafati, Sant’Antonio Abate e Pompei.

Benito e Gennaro Rispoli gestiscono da 22 anni la ricevitoria con passione e costanza. “È una gioia immensa vedere un nostro cliente premiato in questo modo”, racconta Gennaro Rispoli a Il Mattino. Che poi prosegue: “La nostra ricevitoria è frequentata ogni giorno da clienti abituali ma anche da tante persone di passaggio; quindi, non sappiamo davvero chi sia il fortunato”.

Un mistero, dunque, l’identità del nuovo milionario scafatese, ma una certezza c’è: la fortuna sembra avere un debole per il Bar Rispoli. Negli anni, la ricevitoria ha già distribuito altri premi importanti: 18.000 euro al Superenalotto per una giocata con cinque numeri vincenti e 10.000 euro con un Gratta e Vinci “Numerissimi”. “Questi episodi ci fanno sentire davvero fortunati e ci spingono a continuare a offrire il meglio ai nostri clienti”, conclude Rispoli”.

Oggi però il colpo è di ben altra portata il bar di via Sant’Antonio Abate è diventato meta di sorrisi, brindisi e sogni ad occhi aperti.