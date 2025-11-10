PUBBLICITÀ
Goodnews

Colpo grosso al Lotto a Mugnano, centrato un terno da quasi 70mila euro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Campania protagonista delle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto del weekend scorso, con una pioggia di vincite che ha premiato in particolare la provincia di Napoli.

Colpo grosso al Lotto a Mugnano, centrato un terno da quasi 70mila euro: festa anche a Marano

La vincita più alta del concorso di venerdì è stata realizzata, come riportato da Agimeg, a Mugnano di Napoli, presso una ricevitoria di via Armando Diaz, dove un fortunato giocatore ha centrato il terno secco 7-23-75 sulla ruota di Napoli, con una giocata da 20 euro, portando a casa un premio da 68.750 euro.

Sempre in provincia di Napoli, a Marano, un’altra schedina vincente è stata giocata in corso Europa: anche qui il terno secco 7-23-40 sulla ruota di Napoli, da 3 euro, ha fruttato 13.500 euro.

Altre tre vincite da 23.750 euro ciascuna sono state registrate a Capri (via Cristoforo Colombo, terno 5-18-19 sulla Nazionale), Massa Lubrense (via Botteghe di Sopra, terno 8-18-19 sulla Nazionale) e Salerno (via Martiri Ungheresi, terno 10-17-21 su Milano).

A completare la scia di fortuna, ad Afragola (corso Enrico De Nicola), un giocatore ha centrato il terno secco 5-8-18 sulla Nazionale, con una giocata da 6,50 euro, vincendo 18.625 euro.

La fortuna ha poi fatto tappa a Pompei, dove un giocatore ha centrato una vincita da 6.300 euro al 10eLotto, grazie a una schedina giocata in una ricevitoria di strada statale 145.

Complessivamente, la Campania si conferma ancora una volta una delle regioni più fortunate del Paese, con premi che – tra Lotto e 10eLotto – hanno superato ampiamente i 150.000 euro nel fine settimana.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

