Colpo grosso al Lotto e 10eLotto, vinti quasi 180mila euro tra Napoli e provincia

Altro bottino pieno in occasione delle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto a Napoli e in Campania, tra venerdì 5 settembre e sabato 6.
La vincita più alta del concorso è stata registrata a Torre del Greco, in via Nazionale, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna secca (14-34-51-53) sulla ruota Nazionale con una puntata da 1.50 euro, portando a casa 62.375 euro.
Sempre venerdì, a Bacoli, in via Lucullo, un giocatore ha vinto 23.750 euro con un terno secco (33-37-73) sulla ruota di Torino, mentre a Minori (provincia di Salerno), in via Nazionale, sono stati centrati 13.500 euro grazie a un terno secco (11-12-22) sulla ruota di Napoli.
Nell’estrazione di sabato 6 settembre, a Cardito, in via Donadio, un giocatore ha realizzato un terno secco (2-28-40) sulla ruota di Napoli, ottenendo una vincita da 23.750 euro.
Grosse vincite anche al “10eLotto”
Nel concorso di sabato 6 settembre, a Napoli, in viale Colli Aminei, sono state registrate tre vincite. La più alta da 50mila euro con un “9” giocato con una puntata da 2 euro, oltre a 12.000 euro con un “4” e 5.200 euro con un “3”, entrambi in modalità frequente.
Nell’estrazione di venerdì 5 settembre, a Casapulla (provincia di Caserta), in via Nazionale Appia, un giocatore ha centrato un “7” in modalità frequente vincendo 20.010 euro, mentre un altro fortunato ha ottenuto 20mila euro sempre con un “7”.
Complessivamente, tra Lotto e 10eLotto, la Campania ha registrato vincite per oltre 230.000 euro, confermandosi una delle regioni più fortunate delle ultime estrazioni.