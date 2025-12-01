Colpo in banca ad Aversa, ladri in fuga con lo sportello ATM

PUBBLICITÀ

Colpo all’alba di oggi alla filiale della BdM di via Saporito, ad Aversa. Una banda di ladri, arrivata a bordo di un furgone, ha sfondato con il mezzo il portone d’ingresso della banca e ha poi divelto il bancomat installato all’esterno. I rumori provocati dall’irruzione hanno svegliato diversi residenti, che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Secondo le prime testimonianze, i malviventi avrebbero causato ingenti danni sia all’accesso principale della banca sia alle aree limitrofe.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Commissariato di Aversa sono giunti sul posto e hanno avviato le indagini. Le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona sono già state acquisite e potrebbero rivelarsi determinanti per identificare i componenti della banda. Al momento non sono ancora state rese note né l’eventuale somma trafugata né il numero esatto dei banditi.

PUBBLICITÀ