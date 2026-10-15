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Un patrimonio del valore di circa 220 milioni di euro è stato sequestrato dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Bologna e dallo Scico a un imprenditore campano dei settori edilizio e immobiliare, ritenuto in affari con la criminalità organizzata, e alla sua famiglia.

Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli (presieduta dalla giudice Teresa Areniello) su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

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“Era in rapporti con la camorra”, sequestro da 220 milioni di euro all’imprenditore campano

Il sequestro riguarda partecipazioni societarie e beni riconducibili a tre società operanti nei settori immobiliare e sanitario, oltre a 394 unità immobiliari (tra appartamenti, locali commerciali, uffici, depositi, autorimesse, terreni e immobili in corso di costruzione nelle province di Napoli e Roma), 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari comprendenti disponibilità bancarie, strumenti finanziari e prodotti assicurativi.

Le indagini hanno consentito di fare luce sui rapporti d’affari che, secondo gli inquirenti, l’imprenditore aveva intessuto con persone ritenute legate alla criminalità organizzata e anche di accertare una rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio riconducibile all’imprenditore e ai suoi familiari.

Un contributo alle indagini è arrivato anche dai collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sui legami con la criminalità organizzata, in particolare nell’ambito di operazioni immobiliari come la realizzazione del complesso residenziale “Parco Primavera” a Melito di Napoli, parzialmente interessato dal sequestro.

Gli approfondimenti patrimoniali hanno inoltre consentito di rilevare, con riferimento al periodo 1999-2016, una sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità patrimoniali riconducibili all’imprenditore, costituite da partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e immobili ubicati in Campania e nel Lazio.