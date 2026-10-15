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Un violento pestaggio si è consumato all’interno di una nota discoteca sulla Statale Appia a Sant’Antimo, dove un giovane è stato aggredito da alcuni addetti alla sicurezza.

Pestaggio in discoteca a Sant’Antimo, giovane colpito con calci a viso e schiena

La vittima ha sporto formale denuncia ai Carabinieri della Stazione di Casoria, raccontando di essere stata strattonata, colpita da uno schiaffo e poi scaraventata a terra. Mentre era al suolo, il ragazzo è stato brutalmente colpito con calci al viso e alla schiena da più bodyguard.

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L’aggressione, interrotta soltanto grazie all’intervento di alcuni avventori che si sono frapposti, ha costretto il giovane a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Nella denuncia emerge inoltre che l’addetto alla sicurezza da cui è partita la violenza aveva già espresso in passato ingiustificata ostilità nei confronti del ragazzo.

“Un episodio di una gravità inaudita che non può rimanere impunito – spiega il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, a cui la vittima del pestaggio si è rivolta e il consigliere regionale di Avs Carlo Ceparano. – I locali e i luoghi di ritrovo dei giovani devono essere contesti sicuri e protetti, non zone franche dove chi dovrebbe garantire l’ordine si trasforma in aggressore spietato, arrivando a colpire con calci in testa un ragazzo indifeso a terra. Abbiamo già trasmesso la segnalazione alle forze dell’ordine e chiederemo verifiche rigorose sui requisiti, sulle licenze e sui titoli abilitativi del personale di sicurezza coinvolto. Chi usa la violenza e la brutalità anziché la professionalità deve essere immediatamente allontanato e chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia”.