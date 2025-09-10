PUBBLICITÀ
Goodnews

Colta da attacco di panico sull’autostrada, turista napoletana salvata dai poliziotti

Nicola Avolio
In una giornata da bollino nero per il controesodo estivo, nel traffico dell’autostrada A2, gli agenti della Polizia Stradale hanno salvato una donna, una turista di Napoli, ferma in auto in una posizione pericolosa, colta da un grave attacco di panico.

La donna non riusciva a muoversi e respirava a fatica, con le mani bloccate sul volante.

Una volta ricevuta la segnalazione dalla Centrale operativa i poliziotti Giuliano, Vincenzo e Salvatore della Polizia stradale di Lagonegro, in Basilicata, sono intervenuti senza esitazione, affrontando il traffico intenso per raggiungere l’auto.

Seguendo le indicazioni del 118, sono riusciti a mettere la donna in sicurezza, calmandola, mantenendola cosciente e salvandole la vita. Poco dopo, la donna è stata affidata alle cure del personale medico e trasportata in ospedale.

Superato il momento di paura, la donna ha deciso recarsi nell’ufficio in cui fanno servizio Giuliano, Vincenzo e Salvatore. «Mi avete salvato la vita. Non smetterò mai di ringraziarvi», ha detto emozionata ai poliziotti.

A riportarlo, Il Mattino

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

