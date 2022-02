Come riconoscere se un orologio è originale

Sempre più falsari riescono a raggirare persone che non hanno molta dimestichezza con gli orologi di lusso. Per questo, oltre alla certificazione, vediamo quali sono i dettagli che fanno davvero la differenza.

Come per tutti i grandi marchi di lusso e le opere d’arte in generale, purtroppo, anche gli orologi da polso sono sempre più nel mirino di falsari, i quali, nel corso degli anni, hanno affinato le proprie tecniche di contraffazione per ottenere riproduzioni sempre più fedeli, accurate e sofisticate dei prodotti originali, mettendo in difficoltà sempre più acquirenti.

A questo, si aggiunge il fatto che molti falsari non solo riescono a produrre imitazioni credibili ma le introducono sul mercato ad un prezzo ribassato rispetto al prezzo di listino del prodotto originale. Quindi, prima di pensare di concludere l’affare, ti consigliamo di essere scrupoloso riguardo a determinati dettagli che rivelano l’autenticità del modello desiderato.

Analizzeremo (più avanti) le caratteristiche necessarie da prendere in considerazione per saper riconoscere un orologio di marca da uno contraffatto. Considereremo, in primis, i dettagli costruttivi, che per motivi prettamente manifatturieri sono sempre i più difficili da riprodurre.

Troppo bello per essere vero!

Molti modelli di marchi famosi sono spesso oggetto di tentativi di imitazione. Ma come possiamo identificare quelli autentici da quelli falsi? Ecco i dettagli da tenere d’occhio:

• Numero di serie: è il primo passo su cui focalizzarsi. Tutti i grandi brand presentano questo dettaglio sulla cassa. Questo numero di serie è spesso inciso in modo preciso ed accurato;

• Il logo: come per i numeri di incisione, anche il logo è un dettaglio importante da non sottovalutare. Pertanto, analizza l’incisione del logo con una lente di ingrandimento per assicurarti che sia uguale a quello originale. Negli orologi Breitling, ad esempio, il logo non deve contenere spazi bianchi e solo 5 scanalature sul disegno dell’ala;

• Il movimento: è caratteristico di un orologio e spesso rappresenta un indizio assai importante. Molti meccanismi sono progettati dalla stessa casa produttrice e diventano un segno distintivo di tutto un brand. Per esempio, il movimento Perpetual è sicuramente una delle caratteristiche principali dei modelli Oyster della Rolex. I meccanismi originali sono pertanto difficili da replicare per via dei pezzi troppi costosi;

• Il peso: chiaramente a prodotti pregiati e di grande manodopera corrisponde un certo peso. Gli orologi meccanici sono costituiti da materiali robusti e da minuziosi componenti messi insieme da una sapiente e paziente maestria, per tale ragione, sollevando un orologio, ti potrai subito accorgere della sua autenticità;

• Prova del datario: Alcuni orologi, per esempio a marchio Rolex, si possono verificare dal datario. Quando lo si estrae si può ruotarlo in senso antiorario. Così facendo, l’orologio dovrebbe tornare alla data del giorno precedente non appena la lancetta passerà dalle ore 6;

• Estetica: sembra un fatto di poco conto, eppure la lucentezza dei materiali, il quadrante e il cinturino possono essere un fattore da non sottovalutare quando si osserva un orologio. Di solito i materiali di poco prestigio non luccicano proprio perché sono scadenti!

• Adesso che hai appreso questi suggerimenti, acquistare un orologio di lusso sarà decisamente molto più semplice!