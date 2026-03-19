Condannato a 10 anni per rapine, 50enne di Giugliano scarcerato

PUBBLICITÀ

D’Agostino Antonio, giuglianese classe ’76, era detenuto nel carcere di Carinola in espiazione pena di un cumulo di 10 anni e sei mesi di reclusione per vari reati tra cui rapine e furto in abitazione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha scarcerato l’uomo, concedendo l’affidamento in prova ai servizi sociali, consentendo così di espiare la pena svolgendo attività lavorativa a Giugliano in Campania.

L’uomo era già beneficiario di permessi premio ed era stato anche autorizzato a svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere, prima di essere scarcerato definitivamente.

PUBBLICITÀ

L’uomo si era reso responsabile, tra gli altri reati, di un assalto ad una gioielleria di Castellammare di Stabia, insieme ad altri due soggetti, i quali furono individuati grazie alle intercettazioni telefoniche nonché dall’analisi delle immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, a compiere la rapina furono D’Agostino e Brano mentre il ruolo di Palma era quello del basista. Uno di loro entrò nell’esercizio armato di taglierino, urlando al titolare: “Fermo! Questa è una rapina” e cercando la cassaforte. Dietro di lui poi entrò anche il secondo complice che aveva tirato fuori dal trench un fucile a canne mozze. Entrambi trovarono la cassaforte, ma non riuscendo ad aprirla si accanirono sul gioielliere colpendolo alla testa con il calcio del fucile.

Dopo aver arraffato un panno con 30 bracciali d’oro e altri gioielli del valore complessivo di circa 13mila euro scapparono venendo immortalati da più telecamere installate lungo la strada percorsa. Ma la loro fuga è terminata alcuni mesi fa quando furono arrestati dai carabinieri di Castellammare che sono stati capaci di ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti.