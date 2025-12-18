PUBBLICITÀ
HomeCronacaConsigliere comunale morto a Frattamaggiore, sequestrata la salma di Parolisi
CronacaCronaca locale

Consigliere comunale morto a Frattamaggiore, sequestrata la salma di Parolisi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Consigliere comunale morto a Frattamaggiore, sequestrata la salma di Parolisi
Consigliere comunale morto a Frattamaggiore, sequestrata la salma di Parolisi
PUBBLICITÀ

I funerali del consigliere comunale Raffaele Parolisi a Frattamaggiore non si sono svolti a seguito del sequestro della salma disposto dalla Procura di Napoli Nord. Il corpo, che si trovava ancora nell’abitazione del defunto in attesa delle esequie, è stato posto sotto sequestro dopo una denuncia presentata dall’avvocato della famiglia. A riportarlo è Il Mattino.

Il provvedimento è legato a una causa civile avviata da Parolisi contro l’Asl Napoli 2 Nord, in seguito a diversi interventi chirurgici subiti per un tumore alle ossa della gamba destra. Il procedimento, in fase avanzata, prevedeva una richiesta di risarcimento danni pari a circa 200mila euro. In precedenza, un perito nominato dal tribunale aveva accertato responsabilità mediche nel primo intervento e stimato una prospettiva di vita più lunga per il paziente.

PUBBLICITÀ

Alla luce della morte improvvisa, la Procura ha disposto ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra il decesso e le cure ricevute. Sono in corso indagini per chiarire le cause della morte e gli eventuali profili di responsabilità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati