Consigliere comunale morto a Frattamaggiore, sequestrata la salma di Parolisi

PUBBLICITÀ

I funerali del consigliere comunale Raffaele Parolisi a Frattamaggiore non si sono svolti a seguito del sequestro della salma disposto dalla Procura di Napoli Nord. Il corpo, che si trovava ancora nell’abitazione del defunto in attesa delle esequie, è stato posto sotto sequestro dopo una denuncia presentata dall’avvocato della famiglia. A riportarlo è Il Mattino.

Il provvedimento è legato a una causa civile avviata da Parolisi contro l’Asl Napoli 2 Nord, in seguito a diversi interventi chirurgici subiti per un tumore alle ossa della gamba destra. Il procedimento, in fase avanzata, prevedeva una richiesta di risarcimento danni pari a circa 200mila euro. In precedenza, un perito nominato dal tribunale aveva accertato responsabilità mediche nel primo intervento e stimato una prospettiva di vita più lunga per il paziente.

PUBBLICITÀ

Alla luce della morte improvvisa, la Procura ha disposto ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra il decesso e le cure ricevute. Sono in corso indagini per chiarire le cause della morte e gli eventuali profili di responsabilità.