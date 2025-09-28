Conte a Dazn: “c’è una grande sensazione, sappiamo dove dobbiamo lavorare”

PUBBLICITÀ

Milan-Napoli finisce 2-1 con un grande rimpianto da parte degli azzurri, penalizzato dai 20 minuti immobilità del primo tempo. Antonio Conte è intervenuto al post partita ai microfoni di DAZN:

Sulla sfortuna: “dispiace aver concesso i primi due gol a livello di squadra, dobbiamo fare meglio. Ci sono sempre delle situazioni da migliorare. Diciamo che all’inizio partire a San Siro e andare sotto non è semplice, anche nel primo tempo la partita l’abbiamo fatta, la squadra mi è piaciuta e il Milan lo abbiamo pressato alto, abbiamo creato tanto, c’è da lavorare perché ultimamente abbiamo concesso tanto, anche i due gol con il Pisa e uno contro la Fiorentina. Giocare questo tipo di calcio contro il Milan che non è la prima arrivata, per me è grande sensazione a livello di squadra e al tempo stesso sappiamo che dobbiamo lavorare dove dobbiamo migliorare”

Sulla produzione offensiva: “è la prima sconfitta su 5 partite ricevuta comunque contro il Milan a san siro, è inevitabile perché loro hanno qualità avanti, ci sta che ti fanno due gol. i ragazzi sanno benissimo perché bisogna fare meglio ma sempre come squadra, no come reparto. Perché sul 2-0 nonostante tutto ci siamo rimessi a giocare e a fare quello per cui lavoriamo, abbiamo creato tante situazioni e alla fine devi anche fare gol.”

Conte a DAZN: “Marianucci merita di essere qui”

Sulla titolarità di Marianucci e i cambi: “per Marianucci, è un calciatore che è stato comprato quindi fa parte della rosa, non è in lista Champions quindi non avrebbe giocato in settimana. Si è guadagnato la possibilità di giocare attraverso gli allenamento e ha dimostrato che può stare nella rosa. Mercoledì speriamo di non avere nessun infortunio a difesa perché siamo contati. Quando si gioca ogni tre giorni e tutta la difesa è colpita è un pò difficile, la fortuna nostra nasce dai ragazzi che sono arrivati quest’anno.”

Cambi di De Bruyne e Mctominay : “ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno perché il Milan si chiudeva molto, penso siano stati cambi giusti. “