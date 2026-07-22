Controlli nel Golfo di Napoli, arriva la nuova ‘super-vedetta’ della Finanza

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Si rafforza la presenza operativa della Guardia di Finanza nelle acque del Golfo di Napoli con l’arrivo di una nuova unità navale ad alte prestazioni tecnico-nautiche. Il Reparto Operativo Aeronavale ha visto infatti potenziata la propria flotta con l’assegnazione di una nuovissima vedetta costiera classe V.800, destinata alla Stazione Navale di Napoli. L’operazione rientra nel più ampio piano di ammodernamento e razionalizzazione della flotta navale della Guardia di Finanza, promosso dal Comando Generale del Corpo, volto a rendere sempre più efficiente il controllo delle coste e rafforzare il presidio, con finalità di polizia, dei confini marittimi nazionali.

La velocità della nuova super vedetta

Realizzata dal cantiere FB Design di Annone Brianza, la nuova unità navale rappresenta un concentrato di tecnologia e potenza. Lunga 16 metri e larga oltre 4, è dotata di sistemi avanzati per la navigazione, le comunicazioni e il monitoraggio del teatro operativo. Grazie ad un apparato motore di ultima generazione, la vedetta può raggiungere una velocità massima di 54 nodi, pari a circa 100 km/h, garantendo interventi rapidi anche con difficili condizioni meteomarine. Spicca la nuova livrea, con i colori istituzionali giallo-verde e il simbolo del grifone, che assicura una maggiore riconoscibilità durante le attività di servizio.

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L’ingresso della nuova vedetta consentirà alla componente aeronavale regionale di rafforzare il presidio della propria circoscrizione, rendendo più agevoli le attività di pattugliamento e controllo e consentendo di svolgere in maniera ancora più efficace il proprio ruolo di “polizia del mare”.