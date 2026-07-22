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Tentano il furto in azienda e spara ai ladri, denunciato il custode

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tentano il furto in azienda e spara ai ladri, denunciato il custode
Tentano il furto in azienda e spara ai ladri, denunciato il custode
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Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda.

Tentano il furto in azienda e spara ai ladri, denunciato il custode

È accaduto a Crespellano, nel Bolognese, domenica mattina 19 luglio. A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente, il porto d’armi scaduto dal 2014.

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Spaventati dalla reazione armata, i ladri hanno abbandonato i furgoni e la refurtiva sul posto, fuggendo a bordo di una Fiat Punto in direzione di Zola Predosa. L’auto è stata successivamente abbandonata perché danneggiata durante la fuga e ritrovata dai carabinieri. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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