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Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda.

Tentano il furto in azienda e spara ai ladri, denunciato il custode

È accaduto a Crespellano, nel Bolognese, domenica mattina 19 luglio. A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente, il porto d’armi scaduto dal 2014.

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Spaventati dalla reazione armata, i ladri hanno abbandonato i furgoni e la refurtiva sul posto, fuggendo a bordo di una Fiat Punto in direzione di Zola Predosa. L’auto è stata successivamente abbandonata perché danneggiata durante la fuga e ritrovata dai carabinieri. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria.