PUBBLICITÀ

E’ giallo sulla vincita da 500mila euro realizzata alla ricevitoria del Bar Renato che si trova nel centro commerciale di Carsoli.

La donna rumena che ha realizzato il consistente premio avrebbe depositato il biglietto in un istituto di credito del carsolano e non sarebbe tornata a casa dal compagno che l’attendeva per festeggiare insieme. Il compagno rumeno ha confidato a un amico: «Ho il timore che la mia compagna vuole tutta per lei la vincita del Gratta e Vinci del biglietto acquistato l’otto marzo al Bar Renato».

PUBBLICITÀ

Sempre secondo il racconto dell’uomo la compagna avrebbe preso il Gratta e Vinci e sarebbe andata in banca ma poi non sarebbe tornata a casa. «L’ho cercata più volte ma non sono riuscito a raggiungerla telefonicamente».

Coppia vince 500mila euro al Gratta e Vinci, lei deposita il biglietto e fugge con l’incasso

Lo stesso avrebbe confidato all’amico che i cinque euro per l’acquisto del biglietto li avrebbe sborsati lui e «quindi la vincita è mia». Non siamo ancora alle denunce ma l’uomo è intenzionato ad andare ai carabinieri se la compagna non si farà viva nei prossimi giorni.

Intanto ieri al Bar Renato si sono visti tantissimi curiosi. «Volevano sincerarsi – ha precisato il proprietario – se la vincita era vera e molti hanno chiesto chi fossero i fortunati, ma per la privacy mi sono astenuto a rispondere». Renato tra l’altro ha confermato che l’acquisto è stato fatto dall’uomo ma subito dopo il biglietto lo ha consegnato alla compagna dicendo: «Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci».

Veramente un bellissimo regalo alla donna che ama, ma ora la vincita di 500mila euro rischia di rompere la relazione d’amore tra la coppia. I due si conoscono da tempo e dopo una breve relazione sentimentale avrebbero deciso di andare a vivere insieme. Il barista continua a mantenere una certa riservatezza sul nome del fortunato o fortunata: «Non lo dico per la privacy e perché ho fatto una promessa a questa persona. Questa persona non è certo una sprovveduta, mi ha fatto vedere il biglietto, mi ha detto se era davvero come aveva capito, cioè che aveva vinto 500 mila euro. Ho controllato due volte e ho visto che era proprio come diceva lei».

I numeri vincenti

La coppia rumena, vive a Carsoli, ed è bene inserita e spesso va al Bar di Renato per il caffè e acquista un Gratta e Vinci. Renato soddisfatto ci mostra anche il biglietto vincente e racconta che «color Puzzle è l’ultimo arrivato da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il prezzo di ciascun biglietto è di 5 euro, il premio massimo è di 500mila euro». Renato ci ha anche mostrato che i numeri vincenti che hanno completato l’immagine sono stati 13, 47, 29, 50 e che il premio corrispondente all’immagine completata, è appunto 500mila, come indicato nella sezione legenda. In paese la notizia della vincita è circolata solo ieri mattina quando la locandina, esposta all’edicola ha attirato l’attenzione dei passanti.