Spari in strada a Torre del Greco, colpito un operatore ecologico

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Un operatore ecologico è stato ferito a colpi d’arma da fuoco ieri sera a Torre del Greco. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Il lavoratore avrebbe riferito di esser stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi di arma da fuoco, ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri all’ ospedale Maresca di Torre del Greco per le cure. Non è in pericolo di vita.

Notte di piombo alla Sanità, stesa nel feudo dei Sequino

Tre bossoli calibro 7,65 recuperati dagli agenti del commissariato San Carlo all’Arena dopo che, la scorsa notte, era giunta una segnalazione relativa all’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’angolo tra via Sanità e via Arena alla Sanità. Sul selciato i poliziotti hanno recuperato le tre ogive e adesso il timore è che vi possa essere una ripresa dello scontro tra i Sequino-Savarese e i Vastarella.

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