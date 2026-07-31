Notte di piombo alla Sanità, stesa nel feudo dei Sequino

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Tre bossoli calibro 7,65 recuperati dagli agenti del commissariato San Carlo all’Arena dopo che, la scorsa notte, era giunta una segnalazione relativa all’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’angolo tra via Sanità e via Arena alla Sanità. Sul selciato i poliziotti hanno recuperato le tre ogive e adesso il timore è che vi possa essere una ripresa dello scontro tra i Sequino-Savarese e i Vastarella.

Da quanto appreso, al momento sembra che ad agire siano state due persone in sella a uno scooter. L’ipotesi è che il raid fosse mirato, con l’obiettivo di colpire l’abitazione di qualche pregiudicato della zona. La ripresa della guerra tra i due gruppi sarebbe avvenuta in seguito ad alcune scarcerazioni eccellenti in entrambi i fronti. Nel marzo di due anni fa, infatti, vi fu addirittura un’incursione armata in un bar delle Fontanelle, roccaforte dei Vastarella, dove furono minacciati il titolare e alcune persone che in quel momento si trovavano all’interno del locale.

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