San Marino non ha più il coprifuoco. Da ieri, bar e ristoranti non hanno più limiti di orario, nessuna restrizione per gli spostamenti all’interno del territorio statale sammarinese. Unico divieto rimasto è quello agli assembramenti e la mascherina va sempre mantenuta.

La Repubblica del Titano pare sia riuscita, con una campagna a tappeto di vaccinazioni, usando il ritrovato russo Sputnik e il siero Pfizer, a ridurre drasticamente i numeri. Ieri non si sono registrati nuovi positivi e decessi. Da oggi, poi, San Marino inizierà a distribuire il tesserino vaccinale riservato a chi è stato vaccinato o ha già avuto il Covid. Oltre alle fasce a rischio, San Marino sta dando la possibilità di vaccinarsi alle persone più giovani, studenti ma anche under 40. Per questa particolare categoria però le adesioni al momento si attestano al di sotto del 40%.

La questione

Quanto al futuro prossimo, San Marino guarda all’estate con ottimismo forte dei risultati vaccinali. E il Governo in questi giorni sta preparando nuovi protocolli per permettere alle attività estive, compresi i locali e i balli, di contenere e gestire gli assembramenti. Si sta insomma valutando come poter riaprire le discoteche, all’aperto. Nell’estate 2021 potrebbe fare la differenza in fatto di richiamo di pubblico viste invece le restrizioni che ancora restano nella confinante riviera romagnola. È probabilmente una delle misure restrittive maggiormente discussa a livello politico, sin dall’inizio della pandemia da Covid-19, quella del coprifuoco.

L’istituzione del coprifuoco alle 22 e il mancato inserimento della sua estensione oraria nell’ultimo Decreto riaperture, ha scatenato forti dibattiti politici. Oggi si materializzeranno in Parlamento con un voto per la sua abolizione.

Il voto sull’abolizione del coprifuoco In Italia

Oggi in Parlamento, verrà votato un ordine del giorno al Dl Covid sul Coprifuoco. L’istanza presentata da Giorgia Meloni e Fratelli D’Italia, in merito alla necessità, secondo quanto si legge nel testo di Fdi, di “disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l’abolizione del coprifuoco“.

Un ordine del giorno, che stando agli ultimi commenti su Twitter del Leader della Lega, Matteo Salvini, dovrebbe essere appoggiato anche dal Carroccio.