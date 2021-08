Covid in Campania, diminuisce il numero dei casi e cala lievemente l’indice di contagio. L’Unità di crisi segnala 539 casi su 13.080 tamponi (molecolari e antigenici rapidi), con un rapporto positivi/tamponi pari al 4,12%, poco meno del 4,48% registrato ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 7 morti, 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. I pazienti ricoverati sono 22 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 348 in degenza, 8 più di ieri.

I dati sulle vaccinazioni

I dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 14.30 di oggi, quando, in Campania, sono stati superati i 7 milioni di somministrazioni. Complessivamente al momento sono stati vaccinati con la prima dose 3.800.996 cittadini. Di questi 3.204.390 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale: 7.005.386.

Le parole di De Luca

“Dalla ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania, è risultato che il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non è vaccinato. Dalle stesse verifiche è risultato che l’83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non è vaccinato. Sono dati di estremo significato che mettono ancor più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età. Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile”, queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.