PUBBLICITÀ
HomeCronacaCrolla cornicione al Vomero, tragedia sfiorata fuori la nota pizzeria
CronacaCronaca locale

Crolla cornicione al Vomero, tragedia sfiorata fuori la nota pizzeria

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Crolla cornicione al Vomero, tragedia sfiorata fuori la nota pizzeria
Crolla cornicione al Vomero, tragedia sfiorata fuori la nota pizzeria
PUBBLICITÀ

Momenti di forte apprensione nella notte al Vomero, a Napoli, dove poco dopo la mezzanotte è crollato un cornicione da un edificio di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di piazza Bernini e piazza degli Artisti. Il cedimento si è verificato all’esterno della pizzeria “Condurro” e, solo per una fortunata coincidenza, non si sono registrati feriti.

Una notevole quantità di detriti si è staccata dalla facciata, finendo sulla strada e sul marciapiede, danneggiando gravemente almeno due auto in sosta, con parabrezza e carrozzeria distrutti. Proprio in quei momenti alcuni clienti stavano uscendo dal locale, sfiorando il pericolo di essere colpiti dal crollo.

PUBBLICITÀ

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad avviare le verifiche sulla stabilità dell’edificio.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati