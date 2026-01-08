Crolla cornicione al Vomero, tragedia sfiorata fuori la nota pizzeria

PUBBLICITÀ

Momenti di forte apprensione nella notte al Vomero, a Napoli, dove poco dopo la mezzanotte è crollato un cornicione da un edificio di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di piazza Bernini e piazza degli Artisti. Il cedimento si è verificato all’esterno della pizzeria “Condurro” e, solo per una fortunata coincidenza, non si sono registrati feriti.

Una notevole quantità di detriti si è staccata dalla facciata, finendo sulla strada e sul marciapiede, danneggiando gravemente almeno due auto in sosta, con parabrezza e carrozzeria distrutti. Proprio in quei momenti alcuni clienti stavano uscendo dal locale, sfiorando il pericolo di essere colpiti dal crollo.

PUBBLICITÀ

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad avviare le verifiche sulla stabilità dell’edificio.