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Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne, Gennaro Fiore, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Dante, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di una persona molesta.

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“Curatemi o vi sfondo tutti”, aggredisce quattro poliziotti al Vecchio Pellegrini

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato il prevenuto in evidente stato di agitazione e sono stati avvicinati da un medico, il quale ha raccontato che lo stesso, poco prima, aveva ostacolato l’effettuazione di vari esami sanitari, impedendo il regolare funzionamento del presidio ospedaliero poiché pretendeva di essere curato prima di altri pazienti. Fiore, stando a quanto ricostruito, ha prima insultato e minacciato i sanitari del pronto soccorso: presentava infatti alcune escoriazioni, dovute forse a una caduta in scooter. Nonostante l’interessamento dei medici, l’uomo ha però proseguito con il suo atteggiamento aggressivo: «Voi non sapete chi sono io, se vi dico il mio cognome ve ne scappate. Io vi sfondo».

Dopo essere stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni, la follia ha raggiunto l’apice. Quando gli agenti gli hanno comunicato che avrebbe dovuto seguirli per essere identificato e denunciato, Fiore ha infatti dato ancora più di matto: «Allora non avete capito chi sono, io vi rompo la testa», ha minacciato prima di aggredire i poliziotti con una raffica di calci e provare a scappare. Gli uomini delle Volanti non si sono però persi d’animo e, mostrando un notevole sangue freddo, sono riusciti a bloccare il pregiudicato. Le grane sono proseguite poi anche nei minuti successivi. Il 38enne ha infatti continuato a scatenare il caos anche durante il trasferimento negli uffici della Scientifica e del commissariato Montecalvario, dove ha nuovamente aggredito gli agenti con spinte, calci e testate.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.