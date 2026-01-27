PUBBLICITÀ
HomeCronacaDa Chiaiano a Miano, fino alla zona ospedaliera: quartieri trasformati in piazze...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Da Chiaiano a Miano, fino alla zona ospedaliera: quartieri trasformati in piazze di spaccio dal clan

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Da Chiaiano a Miano, fino alla zona ospedaliera: quartieri trasformati in piazze di spaccio dal clan
Da Chiaiano a Miano, fino alla zona ospedaliera: quartieri trasformati in piazze di spaccio dal clan
PUBBLICITÀ

È scattato alle prime luci dell’alba il primo duro colpo inferto dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Squadra Mobile di Napoli contro un vasto traffico di stupefacenti riconducibile al clan Amato-Pagano. Al termine dell’operazione sono 28 le persone arrestate, di cui 25 finite in carcere, su un totale di 31 indagati.

Da Chiaiano a Miano, fino alla zona ospedaliera: quartieri trasformati in piazze di spaccio dal clan

Secondo quanto emerge dalle indagini, durate circa tre anni, l’organizzazione aveva rimesso le mani sulle principali piazze di spaccio della città, da Chiaiano a Miano, passando per Colli Aminei, la zona ospedaliera e altre aree strategiche. Al centro del business la vendita di eroina, cocaina e crack, con una struttura capillare e ben organizzata.

PUBBLICITÀ

Dalle quasi duecento pagine dell’ordinanza cautelare emerge che ai vertici del gruppo ci sarebbero due figure storiche legate al clan degli Scissionisti, Massimiliano Cafasso e Salvatore Mele.

Un sistema criminale strutturato come una vera e propria holding della droga, capace di generare profitti ingenti e di riaffermare il controllo del clan Amato-Pagano su numerose piazze di spaccio napoletane, ora finite sotto la lente della magistratura antimafia.

Patto con gli Amato-Pagano, arrestati i ‘nuovi’ narcos di Scampia

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati