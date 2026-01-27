Patto con gli Amato-Pagano, arrestati i ‘nuovi’ narcos di Scampia

PUBBLICITÀ

Scampia torna al centro delle cronache per una maxi operazione antidroga. Stamattina la polizia ha sgominato un’organizzazione che riusciva a spacciare dalla sua roccaforte Trentatré, tramite consegne a domicilio o per appuntamento in strada, ai quartieri di Chiaiano, Miano e Colli Aminei. Complessivamente sono state bloccate 28 persone nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla DDA di Napoli.

Sgominato il gruppo di narcos a Scampia

Al vertice del gruppo c’erano Massimiliano Cafasso e Salvatore Mele, mentre il secondo livello era formato da Mario Abbatiello, Pasquale Capano, Giovanni Conte, Salvatore Montefusco.

PUBBLICITÀ

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per i ras, tranne Cafasso, e per gli altri complici. Si tratta di Antonio Abbatiello, Salvatore Bifolchetto, Giuseppe Cacciapuoti, Gennaro Calvino, Luciano Carbone, Fabio Cartigiano, Vincenzo Castelnuovo, Giovanni Castiello, Cristian Celentano, Salvatore Ciotola, Giuseppe Coppola Alessio Francesco D’Ambrosio, Antonio De Matteo, Laura De Salvo, Cesare Di Domenico, Gennaro Gaglione, Pasquale Luongo, Antonio Musto, Dimitro Tsevtzov e Gabriele Vallefuoco. Sono finiti agli arresti domiciliari Nicoletta Mascaro, Michael Rossi e Giovanni Russo.

Le immagini del blitz

Le dichiarazioni del pentito Rignante

L’articolata attività di indagine, svolta della Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è partita nella primavera del 2022. Fondamentali sono state le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luigi Rignante in merito alla piazza di spaccio di kobret e cocaina situata nell’ex lotto SC3 di via Arcangelo Ghisleri. Per gli inquirenti quel market della droga è controllato dal clan Amato – Pagano.

Stamattina sono entrati in azione gli agenti del Commissariato di Scampia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di altri Reparti Prevenzione Crimine provenienti da altre regioni, delle Unità Cinofile della Questura di Napoli, nonché del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.

La misura cautelare e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Domenico dello Iacono e Luigi Poziello.