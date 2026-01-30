Da Geolier alla gente comune, gara di solidarietà per il piccolo Raffaele

PUBBLICITÀ

Dalla rabbia e dallo sfogo di un padre è nata una straordinaria catena di solidarietà. Dopo l’articolo e il video-denuncia pubblicato da InterNapoli.it sul furto subito nel parcheggio del McDonald’s sull’Appia, tra Melito e Giugliano – dove ignoti avevano infranto il vetro di un’auto portando via lo zaino e il tablet del piccolo Raffaele – la vicenda ha assunto un volto diverso, fatto di vicinanza, sostegno e umanità.

“Un ringraziamento speciale va a InterNapoli.it e alle altre testate che mi hanno dato voce” sono le parole cariche di emozione di Salvatore, che ringrazia anche la Questura Medina e il Commissariato di Giugliano per “essersi subito mossi”.

Nel messaggio, Raffaele ci tiene a ringraziare anche Giulio, dello staff dell’idolo del piccolo Raffaele, Geolier, l’azienda In Baby, che ha regalato al bambino una grande sorpresa, La Radiazza, il signor Grazioli, l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, la Misericordia, Elettronica 51 e le tante persone che, ancora oggi, continuano a contattare la famiglia per donare zaini e materiale scolastico.

Commovente il pensiero rivolto “a tutti i papà di quei bimbi speciali” che avevano persino proposto una colletta per acquistare un tablet a Raffaele: “Persone come me, con un cuore enorme. Da questa brutta storia ho scoperto persone fantastiche”. Una vicenda nata da un gesto vile che si è trasformata in una lezione di comunità, dimostrando come, accanto alla cronaca nera, esista un tessuto umano capace di reagire con solidarietà e affetto. “Geolier ci ha chiamato e ci ha fatto recapitare una box con tutti i gadget scolastici mentre la polizia il giorno dopo il vostro articolo si è subito recata sul posto acquisendo le telecamere di videosorveglianza” racconta ancora Salvatore.

Il messaggio si chiude con un abbraccio dalla “famiglia D’Andrea” e con il saluto più bello: “Grazie a voi ho scoperto che al mondo ci sono tante brave persone. Un bacio forte dal vostro piccolo Raffaele”.