Raffaella Giudice e Andrea Celentano si sposeranno. Dopo aver partecipato a Temptation Island nel 2018 e aver messo a dura prova il loro amore, i due convoleranno a nozze. La proposta di matrimonio è avvenuta in riva al mare.

La storia della coppia da Temptation Island al matrimonio

I due sono pronti a dirsi “Sì”. La proposta di matrimonio è arrivata la sera in riva al mare, prima un ballo lento, i fuochi d’artificio e poi all’improvviso la scritta luminosa “Sposami”. Andrea, allora, si è inginocchiato con in mano lo scrigno con il brillante, Raffaella molto emozionata ha risposto “sì”. Dopo 10 anni di alti e bassi, dovuti anche al programma, i due festeggieranno il loro amore sotto una cascata di fiori d’arancio.

Raffaella Giudice e Andrea Celentano a Temptation Island

Raffaella Giudice e Andrea Celentano hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island, all’epoca stavano insieme da sette anni e Andrea nutriva dei dubbi sui suoi sentimenti per Raffaella: aveva paura di non essere più innamorato ma di stare con lei solo per abitudine. Durante il programma Andrea si era avvicinato alla single Teresa Langella, facendo arrabbiate e deludento moltissimo Raffaella. Al falò di confronto riuscì a convincerla a rimanere con lui: “Se non ci lasciamo mai, anche quando litighiamo, è perché ci amiamo troppo. Ho avuto la conferma che cercavo. Nell’ultima settimana, ti ho sognato cinque notti su sette. Io voglio te, tutta la vita. Mi sei mancata, sono stato male te lo giuro. Mai più un giorno separati”.

Su Instagram Raffaella Giudice ha pubblicato le foto della proposta: “Dieci anni di noi e milioni di volte Si, Ja, Yes, Oui 23 Luglio 2021 non dimenticherò mai questa serata, mi hai regalato un sogno, una sorpresa che giuro, non mi aspettavo, almeno non adesso, ma tu come al solito sai stupirmi sempre positivamente. @andreacelentanoo ti amo! Grazie a chi ha reso concreto tutto quello che aveva pensato”