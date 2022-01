“Mascherina ancora obbligatoria e controlli serrati”, De Luca continua col pugno duro

“In Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono di toglierla all’aperto. Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni perché la densità abitativa in Campania è più alta che in altre parti d’Italia. Se sarà così possiamo guardare con fiducia a settimane e mesi davanti, se rimaniamo prudenti restiamo alla vita normale”. Così il governatore Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno. “Ora dobbiamo completare la vaccinazione per i più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti, perché nuove varianti possono sempre diffondersi”, ha concluso. (ANSA).

Il bollettino Covid di oggi in Campania

Malgrado i test effettuati ieri, giorno festivo, siano molti meno del bollettino precedente, il tasso di incidenza del Covid in Campania continua a diminuire.

I nuovi positivi sono infatti 5.062 su 42.979 tamponi, portando l’indice di contagio all’11,77% contro il 12,92 del giorno prima. Un calo ancora più significativo perché registrato in un giorno, il lunedì, in cui durante le ondate della pandemia si è abituati a un rialzo della percentuale per via del minor numero di cittadini testati.

È molto alto invece il numero delle nuove vittime segnalate, 31, di cui però 11 risalenti alle ultime 48 ore e ben 20 risalenti ai giorni precedenti e registrate in ritardo. Sostanzialmente stabile l’occupazione delle terapie intensive, 89 (+1), mentre i ricoveri in degenza scendono a quota 1.391 (-13).