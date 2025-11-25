Di Lorenzo a Sky Sport: “Non c’era bisogno di venirsi incontro, il mister è sempre stato con il gruppo”

PUBBLICITÀ

Queste le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport al termine del match finito 2-0 per gli azzurri contro il Qarabag, una delle squadre più ostiche della Champions League: “c’era da dare segnali a noi stessi in primis. Sono state settimane difficili per i risultati precedenti. Avevamo bisogno di fare punti in Champions, ne avevamo bisogno, soprattutto per Diego. In questi giorni si percepiva un aria e un energia diversa e in campo si è visto. Dovevamo ritrovarci perché non eravamo nel nostro miglior periodo. Ci siamo parlati e come un grande gruppo siamo usciti da questo momento difficile. Non c’era bisogno di venirsi incontro, il mister è sempre stato con il gruppo”.

Le pagelle del match: promossi a pieni voti McTominay e Neres

Milinkovic-Savic 6,5: partita senza troppi sforzi per il portiere serbo, si fa trovare pronto in quelle poche occasioni create dagli azeri.

Beukema 6: molte sbavature nel primo tempo, difatti Conte nel secondo tempo lo sostituisce per Politano creando un assetto più offensivo

Rrahmani 6,5: solido in fase difensiva, contiene bene l’attacco del Qarabag

Buongiorno 6,5: partita molto attenta dell’ex Torino, guarnita anche da qualche incursione palla al piede in attacco

Di Lorenzo 6,5: bene il capitano, peccato per l’occasione sprecata avanti alla porta

Lobotka 7: solita partita immensa da filtro tra difesa e attacco dello sloveno, uno dei migliori nel suo ruolo

McTominay 7.5: autore di un un gol e porta all’autogol la squadra azera, onnipresente

Olivera 7: grande partita da parte dell’uruguaiano, protagonista di un pallone al bacio per il secondo gol degli azzurri

Lang 6,5: match più che sufficiente in entrambe le fasi per l’olandese che pian piano sta ritornando alla forma che ha fatto interessare il Napoli in estate

Neres 7,5: non segna, ma autore di una grandissima partita. Spacca in due la partita con i suoi strappi

Hojlund 6: forse il peggiore in campo per gli azzurri, dopo il rigore sbagliato si ostina cercando di segnare fallendo molteplici occasioni.