PUBBLICITÀ
HomeSportDi Lorenzo a Sky Sport: "Non c'era bisogno di venirsi incontro, il...
Sport

Di Lorenzo a Sky Sport: “Non c’era bisogno di venirsi incontro, il mister è sempre stato con il gruppo”

Giacomo Maraucci
Di Giacomo Maraucci
Ultima modifica:
Di Lorenzo a Sky Sport:
PUBBLICITÀ

Queste le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport al termine del match finito 2-0 per gli azzurri contro il Qarabag, una delle squadre più ostiche della Champions League: “c’era da dare segnali a noi stessi in primis. Sono state settimane difficili per i risultati precedenti. Avevamo bisogno di fare punti in Champions, ne avevamo bisogno, soprattutto per Diego. In questi giorni si percepiva un aria e un energia diversa e in campo si è visto. Dovevamo ritrovarci perché non eravamo nel nostro miglior periodo. Ci siamo parlati e come un grande gruppo siamo usciti da questo momento difficile. Non c’era bisogno di venirsi incontro, il mister è sempre stato con il gruppo”.

Le pagelle del match: promossi a pieni voti McTominay e Neres

Milinkovic-Savic 6,5: partita senza troppi sforzi per il portiere serbo, si fa trovare pronto in quelle poche occasioni create dagli azeri.

PUBBLICITÀ

Beukema 6: molte sbavature nel primo tempo, difatti Conte nel secondo tempo lo sostituisce per Politano creando un assetto più offensivo

Rrahmani 6,5: solido in fase difensiva, contiene bene l’attacco del Qarabag

Buongiorno 6,5: partita molto attenta dell’ex Torino, guarnita anche da qualche incursione palla al piede in attacco

Di Lorenzo 6,5: bene il capitano, peccato per l’occasione sprecata avanti alla porta

Lobotka 7: solita partita immensa da filtro tra difesa e attacco dello sloveno, uno dei migliori nel suo ruolo

McTominay 7.5: autore di un un gol e porta all’autogol la squadra azera, onnipresente

Olivera 7: grande partita da parte dell’uruguaiano, protagonista di un pallone al bacio per il secondo gol degli azzurri

Lang 6,5: match più che sufficiente in entrambe le fasi per l’olandese che pian piano sta ritornando alla forma che ha fatto interessare il Napoli in estate

Neres 7,5: non segna, ma autore di una grandissima partita. Spacca in due la partita con i suoi strappi

Hojlund 6: forse il peggiore in campo per gli azzurri, dopo il rigore sbagliato si ostina cercando di segnare fallendo molteplici occasioni.

PUBBLICITÀ
Giacomo Maraucci
Giacomo Maraucci

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati