Formazioni ufficiali Napoli-Qarabag: Gutierrez si ferma, c’è Lang

Questa sera alle 21:00 andrà in scena Napoli-Qarabag, partita valevole per la Champions League. Dopo la vittoria convincente in campionato contro l’Atalanta di Palladino, gli uomini di Antonio Conte sfideranno una delle squadre più in forma della competizione, reduce da un 2-2 contro il Chelsea ed attualmente a quota 7 in classifica. Le condizioni del meteo avverse possono creare non pochi problemi alle due squadre e questo sarà un fattore certamente da non sottovalutare. Nell’undici titolare di stasera, ci sono piccoli cambiamenti rispetto alla sfida contro la Dea. Infatti sulla fascia sinistra vedremo Olivera che sostituirà l’infortunato Gutierrez; per lui, a rischio anche la sfida contro la Roma. Si riconferma da titolare invece Noa Lang, autore del suo primo gol con la maglia azzurra in campionato contro la Dea di Raffaele Palladino.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Lang, Neres, Hojlund. All. Conte.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov

Napoli-Qarabag: curiosità e precedenti tra le due squadre

Con soli 4 punti totalizzati in 4 partite, il Napoli di Conte si trova attualmente al ventiquattresimo posto in classifica, posizione molto delicata dato il tema dei playoff. Dunque, con la partita di stasera, gli azzurri proveranno a strappare i tre punti alla squadra azerbaigiana per portarsi ad armi pari col punteggio. Una statistica sorride al Napoli però: infatti il Qarabag non ha mai vinto contro squadre italiane nelle competizioni europee. In sei precedenti confronti, gli azeri hanno collezionato cinque sconfitte e un solo pareggio. Inoltre, questa sera sarà la prima volta in assoluto che gli azzurri affronteranno una squadra dell’Azerbaigian. Nessun precedente, la storia inizia oggi ed è tutta da scrivere per i partenopei che, reduci dall’iniezione di fiducia portata dalla vittoria contro la Dea, proveranno a scalare la classifica della Coppa dalle grandi orecchie.