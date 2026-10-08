Disagi del maltempo a Marano, via San Marco chiusa: interventi su tombini e caditoie

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Il maltempo ha provocato diverse criticità a Marano di Napoli, dove nelle ultime ore si sono registrati disagi alla viabilità e problemi legati agli allagamenti. A fare il punto della situazione è l’amministrazione comunale attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale.

Particolare attenzione è stata riservata ai lavori di manutenzione straordinaria degli alberi di alto fusto in via San Rocco, interventi attesi da anni anche per prevenire il rischio di caduta degli alberi. Nonostante la pioggia intensa, le maestranze sono rimaste al lavoro con l’obiettivo di completare già nella giornata di oggi anche le operazioni inizialmente previste per domani. Nell’area è stato inoltre portato un secondo trituratore e tutti gli operai disponibili sono stati impegnati nelle attività, che richiedono anche interventi su alberi alti tra i 15 e i 20 metri.

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La situazione sul fronte della viabilità è stata resa più complessa dalla chiusura di via San Marco, necessaria per consentire il taglio degli alberi in condizioni di sicurezza. A questo si sono aggiunte le abbondanti piogge della notte e il successivo temporale della mattinata, che in alcune zone hanno lasciato fino a 10 centimetri d’acqua sulla carreggiata.

Gli agenti della Polizia Municipale, nonostante la carenza di personale, e i volontari della Protezione Civile sono stati impegnati nelle operazioni di assistenza e negli interventi sulla rete di drenaggio. In particolare, sono state effettuate attività di ripristino dei tombini e di espurgo delle caditoie in via Pepe e via Campo, dove uno scavo in corso ha inoltre subito un improvviso sprofondamento.

Alla luce delle previsioni meteo e delle criticità registrate sul territorio, l’amministrazione straordinaria ha quindi disposto per domani, venerdì 9 ottobre, la chiusura delle scuole e dei parchi. Il Comune ha inoltre invitato la cittadinanza alla massima prudenza, chiedendo di rispettare rigorosamente i divieti di transito e di sosta nelle aree interessate dai lavori e dalle criticità.