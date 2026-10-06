Fico sul RdC in Campania: “Lo vorrei ma deve farlo una nazione”

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“Se ci andiamo a prendere i dati nazionali dell’uso improprio del Reddito di Cittadinanza, nonostante io lo vorrei ma non può farlo una regione ma una nazione, è di circa l’1,5%. L’uso improprio delle casse integrazioni in deroga delle imprese durante il covid è stato del 34%. A noi le divisioni all’interno della società non ci piacciono, dobbiamo agire su un nuovo patto sociale“. Queste sono state le parole pronunciate ieri da Roberto Fico in Consiglio regionale durante la discussione del Documento programmatico di finanza.

Reddito di Cittadinanza e gli altri temi in Consiglio

“Abbiamo approvato il DEFR, il Documento di Economia e Finanza della Regione, che definisce le priorità e gli obiettivi del nostro lavoro per i prossimi anni. Al centro ci sono la sanità pubblica, le politiche sociali, il sostegno alle persone più fragili, la tutela dell’ambiente, le bonifiche, il lavoro e la formazione. Vogliamo una Regione capace di essere vicina alle persone, garantire servizi e diritti e ridurre le disuguaglianze. È una direzione sulla quale stiamo già lavorando, con interventi per rafforzare l’inclusione e la sanità territoriale. Bisogna inoltre dare alle persone gli strumenti per acquisire nuove competenze, favorire l’accesso al lavoro e accompagnare soprattutto i più giovani nella costruzione del proprio futuro. Anche su questo siamo già intervenuti, investendo sull’alta formazione, sull’occupazione e sui percorsi di formazione professionale. Una Campania più giusta si costruisce mettendo al centro i diritti e non lasciando indietro nessuno“, ha postato ieri il Presidente della Regione.

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