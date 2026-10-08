Rinvenuto cadavere nel fiume Calore, è di un 43enne scomparso da giorni

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Il corpo senza vita di un uomo di 43 anni, di nazionalità rumena, residente a Ponte (Benevento), di cui non si avevano più notizie da qualche giorno, è stato rinvenuto nelle acque del fiume Calore, tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Le ricerche, avviate questa mattina, si sono concluse quando la salma è stata individuata e recuperata dai vigili del fuoco di Benevento con il personale fluviale. Sulla vicenda indagano i carabinieri per capire come l’uomo sia finito in acqua, se accidentalmente o spinto da qualcuno.