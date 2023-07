Disavventura per una famiglia a Varcaturo, trova l’auto vandalizzata nel parcheggio del lido

Disavventura per una famiglia che si era recata in spiaggia su un noto lido di Varcaturo. Nel parcheggio ha trovato l’auto vandalizzata. La segnalazione è stata fatta dalla vittima al deputato Borrelli che ha reso pubblico l’episodio sui social: “Sig. Borrelli, questo è quello che è successo al parcheggio di un lido a #Varcaturo!!Abbiamo anche avvisato i titolari del Lido ma ovviamente hanno detto che loro non hanno nessuno RESPONSABILITÀ. Dopo aver pagato una bella somma per accedere al lido, dobbiamo tornare a casa con un danno di 1000€!!! E aggiungo che il parcheggio ovviamente non era dotato di telecamere”