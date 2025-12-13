PUBBLICITÀ
HomeCronacaDolci conservati tra la sporcizia e allaccio abusivo alla rete Enel, sospesa...
CronacaCronaca locale

Dolci conservati tra la sporcizia e allaccio abusivo alla rete Enel, sospesa pasticceria a Caivano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dolci conservati tra la sporcizia e allaccio abusivo alla rete Enel, sospesa pasticceria a Caivano
Dolci conservati tra la sporcizia e allaccio abusivo alla rete Enel, sospesa pasticceria a Caivano
PUBBLICITÀ

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato dei controlli in un bar pasticceria di Caivano. Il primo accertamento ha visto il contributo del personale Enel.

Dolci conservati tra la sporcizia e allaccio abusivo alla rete Enel, sospesa pasticceria a Caivano

Ammonta a 100mila euro il furto di energia elettrica grazie all’allaccio abusivo per alimentare l’intero laboratorio e i locali commerciali e tecnici di refrigerazione.

PUBBLICITÀ

L’altra ispezione è avvenuta nel laboratorio pasticceria, creato nei locali adiacenti al bar, che ha visto impegnati i militari di Caivano e i medici dell’Asl Napoli 2 Nord. Lì – raccontano i carabinieri – sono stati sequestrati 300 chili di alimenti in pessimo stato di conservazione e rinvenuti locali e macchinari fatiscenti, contenitori per babà sporchi e ingredienti, tra dolci e amarene, conservati in posti molto poco igienici.

Il titolare del bar pasticceria è stato arrestato. L’attività è stata sospesa, mentre il laboratorio di pasticceria artigianale è stato sequestrato: c’era solo un contratto d’affitto ed è risultato totalmente abusivo e privo di qualsiasi titolo autorizzativo.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati