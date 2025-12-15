Dolore ad Acerra per Melania D’Ettore, la giovane mamma muore a 31 anni

PUBBLICITÀ

Lutto ad Acerra per la prematura scomparsa di Melania D’Ettore, giovane donna e mamma, venuta a mancare all’età di 31 anni. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso. Enorme il dolore in tutta la comunità che ricorda la giovane con profondo affetto.

Melania lascia il marito Giuseppe, una figlia ancora piccola, i genitori, un fratello e una sorella. La coppia si era sposata nel 2023, costruendo insieme un progetto di vita spezzato troppo presto. I funerali si sono svolti oggi, alle ore 15.30, ad Acerra, dove amici, parenti e l’intera comunità si sono stretti nel dolore per l’ultimo saluto alla giovane donna.

PUBBLICITÀ