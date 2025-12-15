PUBBLICITÀ
HomeCronacaDolore ad Acerra per Melania D’Ettore, la giovane mamma muore a 31...
CronacaCronaca locale

Dolore ad Acerra per Melania D’Ettore, la giovane mamma muore a 31 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Dolore ad Acerra per Melania D’Ettore, la giovane mamma muore a 31 anni
Dolore ad Acerra per Melania D’Ettore, la giovane mamma muore a 31 anni
PUBBLICITÀ

Lutto ad Acerra per la prematura scomparsa di Melania D’Ettore, giovane donna e mamma, venuta a mancare all’età di 31 anni. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso. Enorme il dolore in tutta la comunità che ricorda la giovane con profondo affetto.

Melania lascia il marito Giuseppe, una figlia ancora piccola, i genitori, un fratello e una sorella. La coppia si era sposata nel 2023, costruendo insieme un progetto di vita spezzato troppo presto. I funerali si sono svolti oggi, alle ore 15.30, ad Acerra, dove amici, parenti e l’intera comunità si sono stretti nel dolore per l’ultimo saluto alla giovane donna.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati