Donna accoltellata dall’ex, l’uomo aveva già ucciso un’altra donna venti anni fa

Una donna di 52 anni è stata accoltellata nella sua casa a Padova dall’ex convivente che, dopo averla colpita alla schiena l’ha lasciata a terra, gravemente ferita, fuggendo.

Ennesimo tentativo di femminicidio in Veneto

Il movente sarebbe di origine sentimentale. Infatti, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non avrebbe accettato la decisione della 52enne di mettere fine alla loro relazione. Per questo motivo, avrebbe sviluppato nei suoi confronti un’ingiustificata forma d’odio. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo. In seguito all’interrogatorio, durato diverse ore, risulta essere il principale indiziato del tentato omicidio.

E’ fuori pericolo la donna accoltellata dall’ex convivente

Il fatto è avvenuto nel quartiere Arcella, dove i due avevano convissuto per qualche mese. L’aggressore, un 50enne di Verona, avrebbe accoltellato la donna nella sua casa, colpendola alle spalle per poi fuggire e lasciarla a terra. A ritrovare la 52enne, gravemente ferita, un vicino di casa. Questo, dopo aver prestato soccorso alla vittima, avrebbe provveduto anche ad allertare i carabinieri. Portata all’ospedale e sottoposta ad un’operazione d’urgenza, la donna è stata dichiarata fuori pericolo. La conferma viene dai sanitari di Padova: l’operazione effettuata sulla donna per ridurre i danni provocati da una coltellata in particolare, quella che l’ha raggiunta alla schiena, è riuscita perfettamente.

L’aggressore aveva già ucciso una donna nel 1999

Ciò che però più preoccupa e sconvolge di tutta questa storia, probabilmente, è il passato dell’aggressore, che risulta essere recidivo in questo genere di crimini. L’uomo, un veronese di 50 anni, ha già a suo carico una condanna per omicidio e una denuncia per stalking. Risulta, infatti, che l’uomo abbia già ucciso una sua ex convivente nel 1999. La donna, una 50enne, era stata colpita da 33 coltellate fuori al cimitero di Grezzana e per lei non c’era stato scampo. Per questo aveva scontato diversi anni di carcere. Salvo, poi, uscire e intraprendere – nel 2011 – una nuova relazione con un’altra donna. Tuttavia, in seguito alla decisione di quest’ultima di interrompere il rapporto, lui avrebbe cominciato a tormentarla e perseguitarla, al punto da essere denunciato per stalking.