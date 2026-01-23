Donna di Qualiano investita e abbandonata sull’asfalto tra Marano e Calvizzano: caccia al pirata della strada

PUBBLICITÀ

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 21 gennaio lungo la strada tra Marano e Calvizzano, all’altezza del ristorante Donato. Una donna di 52 anni, residente a Qualiano, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata coinvolta in un sinistro mentre viaggiava in sella al suo motorino. Secondo la denuncia dei familiari, la donna sarebbe stata sbalzata violentemente a terra a seguito dell’impatto e abbandonata sull’asfalto, senza che il responsabile dell’incidente si fermasse a prestare soccorso. Ancora più sconcertante, raccontano i parenti, sarebbe stata l’indifferenza dei passanti, che non avrebbero immediatamente aiutato la vittima.

Nonostante le gravi condizioni, la donna è riuscita con grande sforzo a effettuare una chiamata di emergenza, prima di perdere i sensi. Al 118 sarebbero arrivate decine di telefonate, ma l’ambulanza avrebbe raggiunto il luogo dell’incidente dopo circa un’ora di attesa.La 52enne è attualmente ricoverata presso l’Ospedale San Giuliano, dove i medici hanno riscontrato gravi lesioni alle gambe, tali da rendere necessario un intervento chirurgico, oltre a cicatrici e ferite al volto. Le sue condizioni restano serie.

A oggi, del pirata della strada nessuna traccia. I familiari lanciano un accorato appello a chiunque abbia assistito all’incidente o sia in possesso di informazioni utili:

“Chi ha visto, parli. Chi ha causato tutto questo trovi il coraggio di presentarsi in caserma. Non è giusto lasciare una persona a terra senza prestare soccorso”.

Un ringraziamento speciale viene rivolto ai medici e agli infermieri dell’ospedale, che sin dal primo momento si stanno prendendo cura della donna con professionalità e dedizione. Le indagini sono in corso. Si spera che eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza possano aiutare a fare luce su un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.