PUBBLICITÀ
HomeCronacaDonna di Qualiano investita e abbandonata sull’asfalto tra Marano e Calvizzano: caccia...
CronacaCronaca locale

Donna di Qualiano investita e abbandonata sull’asfalto tra Marano e Calvizzano: caccia al pirata della strada

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Donna di Qualiano investita e abbandonata sull’asfalto tra Marano e Calvizzano caccia al pirata della strada
Donna di Qualiano investita e abbandonata sull’asfalto tra Marano e Calvizzano caccia al pirata della strada
PUBBLICITÀ

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 21 gennaio lungo la strada tra Marano e Calvizzano, all’altezza del ristorante Donato. Una donna di 52 anni, residente a Qualiano, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata coinvolta in un sinistro mentre viaggiava in sella al suo motorino. Secondo la denuncia dei familiari, la donna sarebbe stata sbalzata violentemente a terra a seguito dell’impatto e abbandonata sull’asfalto, senza che il responsabile dell’incidente si fermasse a prestare soccorso. Ancora più sconcertante, raccontano i parenti, sarebbe stata l’indifferenza dei passanti, che non avrebbero immediatamente aiutato la vittima.

Nonostante le gravi condizioni, la donna è riuscita con grande sforzo a effettuare una chiamata di emergenza, prima di perdere i sensi. Al 118 sarebbero arrivate decine di telefonate, ma l’ambulanza avrebbe raggiunto il luogo dell’incidente dopo circa un’ora di attesa.La 52enne è attualmente ricoverata presso l’Ospedale San Giuliano, dove i medici hanno riscontrato gravi lesioni alle gambe, tali da rendere necessario un intervento chirurgico, oltre a cicatrici e ferite al volto. Le sue condizioni restano serie.

PUBBLICITÀ

A oggi, del pirata della strada nessuna traccia. I familiari lanciano un accorato appello a chiunque abbia assistito all’incidente o sia in possesso di informazioni utili:
“Chi ha visto, parli. Chi ha causato tutto questo trovi il coraggio di presentarsi in caserma. Non è giusto lasciare una persona a terra senza prestare soccorso”.

Un ringraziamento speciale viene rivolto ai medici e agli infermieri dell’ospedale, che sin dal primo momento si stanno prendendo cura della donna con professionalità e dedizione. Le indagini sono in corso. Si spera che eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza possano aiutare a fare luce su un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati