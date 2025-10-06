Dramma a Fratta e Sant’Arpino, vigilessa incinta all’ottavo mese si toglie la vita

PUBBLICITÀ

Una tragedia ha scosso questa mattina le comunità di Sant'Arpino e Frattamaggiore. Una donna di poco più di trent'anni, agente della Polizia Municipale di Fratta e incinta all'ottavo mese, si sarebbe tolta la vita sparandosi alla tempia con la pistola d'ordinanza all'interno della propria abitazione.

A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno udito il colpo d’arma da fuoco e chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvarle la vita è stato inutile.

La vittima, Carmela Cipro, era molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro nel comando di Polizia Municipale. La notizia ha profondamente scosso i colleghi e l’intera comunità di Sant’Arpino, dove la donna viveva con la famiglia.

Carabinieri della stazione locale e militari della compagnia di Aversa stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e comprendere le ragioni del gesto.

Il post del sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete

“Apprendo con profondo dolore e infinita tristezza della scomparsa dell’Agente semplice della Polizia Locale di Frattamaggiore, Carmela Cipro.



Una notizia che ha scosso nel profondo la nostra comunità, lasciandoci attoniti e senza parole.

Il suo gesto estremo ci ricorda, purtroppo, quanto il dolore dell’anima possa essere silenzioso, invisibile, ma terribilmente devastante.



Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio e dell’intera Comunità frattese, le più sentite e sincere condoglianze.

Ci stringiamo con affetto e commozione a chi l’ha amata, stimata e condiviso con lei momenti di vita e di servizio.



Un pensiero speciale va anche a tutto il Corpo della Polizia Locale: oggi piangiamo insieme una collega, una donna, una figlia di questa città. Carmela resterà per sempre nei nostri cuori, come simbolo di dedizione e umanità.



Addio, Carmela. Possa tu ora trovare quella pace che, troppo spesso, il mondo terreno non riesce a donare”.