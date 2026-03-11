Dramma a Frattamaggiore per la morte di Assunta, addio alla giovane mamma

Dolore a Frattamaggiore per la morte di Assunta Conzo. La donna, 47 anni, lascia il marito Luigi e quattro figli, nonché un vuoto incolmabile per amici, parenti e tutti coloro che l’hanno conosciuta.
“Riposa in pace carissima, che la terra ti sia lieve! Prega tanto x i tuoi figli”, si legge tra i commenti dedicati alla povera Assunta.
I funerali si svolgeranno alle 10 di domani, giovedì 12 marzo, presso la parrocchia San Filippo Neri di Frattamaggiore, per poter rendere l’ultimo saluto ad Assunta.