PUBBLICITÀ
HomeCronacaDramma a Frattamaggiore per la morte di Assunta, addio alla giovane mamma
CronacaCronaca locale

Dramma a Frattamaggiore per la morte di Assunta, addio alla giovane mamma

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dramma a Frattamaggiore per la morte di Assunta, addio alla giovane mamma
Dramma a Frattamaggiore per la morte di Assunta, addio alla giovane mamma
PUBBLICITÀ

Dolore a Frattamaggiore per la morte di Assunta Conzo. La donna, 47 anni, lascia il marito Luigi e quattro figli, nonché un vuoto incolmabile per amici, parenti e tutti coloro che l’hanno conosciuta.

“Riposa in pace carissima, che la terra ti sia lieve! Prega tanto x i tuoi figli”, si legge tra i commenti dedicati alla povera Assunta.

PUBBLICITÀ

I funerali si svolgeranno alle 10 di domani, giovedì 12 marzo, presso la parrocchia San Filippo Neri di Frattamaggiore, per poter rendere l’ultimo saluto ad Assunta.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati