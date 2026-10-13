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Dramma ad Arzano, Cesare viene investito dal centauro e muore sul colpo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma ad Arzano, investito dal centauro nei pressi del cimitero: morto sul colpo
Dramma ad Arzano, investito dal centauro nei pressi del cimitero: morto sul colpo
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Alle ore 10.00 circa, in via porziano in prossimità del ponte di Casoria in direzione Casoria, un motociclista a bordo di una cf moto 800mt ha travolto un pedone. Il pedone identificato in Abate Cesare nato a Napoli il 27/12/41.

All’arrivo sul posto il pedone era, purtroppo, già deceduto. Sul posto sono subiti giunti i soccorsi e una pattuglia della p.m. di Casoria che attendeva la p.m. di Arzano per i rilievi del caso.

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Il primo lancio

Un incidente mortale, l’ennesimo, è avvenuto questa mattina ad Arzano, nei pressi del cimitero e sotto il ponte situato nelle immediate vicinanze.

Per cause ancora da accertare, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un centauro che stava parcheggiando. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Anche il centauro si è immediatamente fermato per prestare soccorso, e come da prassi è stato sottoposto agli esami tossicologici al fine di riscontrare eventuali alterazioni psicofisiche.

Indagini sono partite per inquadrare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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