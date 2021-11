Dramma familiare in provincia di Napoli, il covid uccide il neo-papà

A Frattaminore è deceduto un 39enne che da poco era diventato papà. L’uomo si era ammalato nei giorni scorsi dopodiché era stato trasferito quasi subito in ospedale per una polmonite bilaterale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Bencivenga: “La notizia che non avrei voluto dare: purtroppo il nostro giovane concittadino che versava in gravi condizioni a causa covid non ce l’ha fatta. Qualche giorno fa, su richiesta accorata della moglie, vi invitai ad una preghiera per lui. Ma le condizioni erano troppi gravi e non c’è stato modo di salvarlo. Un dolore enorme, acuito dalla giovanissima età del ragazzo, solo 39 anni e che lascia anche dei bimbi piccoli“.

L’APPELLO ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID

Il sindaco di Frattaminore ha anche aggiunto un appello a tutti i suoi concittadini: “Colgo questa tristissima occasione per ricordarvi di prestare massima attenzione a questa nuova ondata di covid dalla quale ci stiamo salvando grazie ai vaccini. Continuate a vaccinarvi, fate la terza dose se sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose. Abbiamo ancora il 25% di cittadini che non si sono mai vaccinati, sono troppi e questo è pericoloso“.