Dramma sul lavoro a Scampia, operaio di Afragola cade dal terzo piano

I carabinieri sono intervenuti in via Labriola dove poco prima un operaio edile è caduto dal quarto al terzo piano della palazzina in costruzione in cui stava lavorando.

L’uomo – 63enne di Afragola regolarmente assunto – è stato trasferito in prognosi riservata al Cardarelli. Il cantiere è stato sequestrato. Procedono i carabinieri della stazione Napoli Marianella insieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero e ai carabinieri del Nil di Napoli. Sul posto anche l’Asl Napoli 1 UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.