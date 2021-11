Drammatico incidente a Casoria, Smart distrutta dopo lo schianto: Antonio ferito in modo grave

Grave incidente stradale a Casoria nei pressi del Cinema Multibit lungo la Circumvallazione esterna. Un’auto, una Smart per l’esattezza, si è capovolta dopo lo schianto. Grave un ragazzo di nome Antonio. Ancora incerta la dinamica dell’incidente, stanno indagando le forze dell’ordine che durante la notte sono entrate in azione per i rilievi del caso. Il giovane è in ospedale con varie ferite. La famiglia e gli amici pregano affinchè Antonio si riprenda il prima possibile.

È morta Greta, la bimba di 2 anni ferita nell’incidente a Battipaglia

Non ce l’ha fatta Greta, la bambina di 2 anni, gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri, martedì 9 novembre, sulla statale 19 nel tratto tra Eboli e Battipaglia, grossi comuni della Piana del Sele, in provincia di Salerno. La piccola era la figlia di Vincenza Avallone, la 38enne alla guida della Lancia Y, morta sul colpo.

Le condizioni della piccola Greta erano apparse sin da subito molto gravi. La bambina era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dov’era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione e intubata, prima di essere trasferita nel pomeriggio di ieri, martedì 9 novembre, al Santobono di Napoli, dove purtroppo è deceduta.