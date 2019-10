Droga e soldi nel borsello, spacciatore di Acerra inseguito ed arrestato ad Afragola

Ieri sera i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno inseguito e bloccato in Via Sportiglione ad Afragola un giovane che è stato trovato in possesso di un borsello contenente sei dosi di marijuana e 45 euro.

E.P.D.P., 24enne di Acerra, è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.