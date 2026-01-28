Droga sull’asse Villaricca-Giugliano-Scampia, presi la corriera e la staffetta del clan

PUBBLICITÀ

I narcos di Scampia avrebbero usato l’agro giuglianese per nascondere la droga come ricostruito dalla DDA di Napoli in 3 episodi. Nell’ottobre 2022, il ras Mario Abbatiello avrebbe ritirato un carico di eroina che sarebbe stato consegnato a Nicoletta Mascaro per portarlo nella piazza della 33. Un mese dopo i due avrebbero ritirato a Giugliano un altro pacco di droga che sarebbe stato portato in via Ortense: Abbatiello avrebbe fatto da staffetta e Mascaro da corriere.

L’ultimo episodio imputato ai due indagati risalirebbe a fine anno quando Abbatiello e Mascaro avrebbero fatto arrivare oltre 4 kg di droga a Scampia Per i magistrati dell’Antimafia, i due avrebbero svolto l’attività per conto del clan Amato-Pagano.

“Prendi la borsa e vai a piedi”

La consegna del primo dicembre, avvenuta in via Marchesella a Villaricca, è stata ricostruita dagli inquirenti grazie alle intercettazioni. Abbatiello avrebbe informato il corriere che stava andando a piedi a ritirare la droga: “Mo’ io vengo a piedi e mi prendo la borsa“.

Sul posto arriva la 57enne che avrebbe ricevuto 4,5 di droga per consegnarla al capo piazza Salvatore Montefusco. Prima di ritirare il carico, Abbatiello avrebbe impartito direttive precise alla sua complice: “Ti prendi la borsa. Vai a piedi, bussi e glielo dai, te ne scendi. Se scende Totore digli che sono 4 e mezzo e poi se scende la persona dillo lo stesso… Vedi che sono 4 e mezzo. Io ti aspetto a te quando vieni e poi ce ne andiamo“.

La presenza di Mascaro a Villaricca sarebbe stata accertata anche dal Gps della sua auto. Una volta ricevuta la borsa da Abbatiello, la donna sarebbe partita verso Scampia. Secondo le tracce satellitari, la 57enne sarebbe arrivata a Scampia dove i capi piazza erano in attesa della consegna. Mascaro è finita agli arresti domiciliari mentre Abbatiello è finito in manette.

Mascaro sarebbe stata una figura di fiducia del ras occupandosi di fare da corriere tra Villaricca e Scampia e anche dello spaccio a domicilio, meritando per questa attività di essere messa a libro paga dagli Scissionisti, con una semmana di 300 euro.

